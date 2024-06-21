Исланова (Афанасьева) Нина Михайловна 27.03.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Исланова (Афанасьева) Нина Михайловна

Место рождения

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

27.03.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

1956 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1933

Отец: Афанасьев Михаил Павлович

Мать: Афанасьева (Лапина) Мария Михайловна

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исланов Николай Ильич

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Синьковская (Исланова) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Исланов Николай Ильич

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исланов Николай Ильич

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исланов Николай Ильич

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

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