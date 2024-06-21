Исланова (Афанасьева) Нина Михайловна
Место рождения
Дата рождения27.03.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Синьковская (Исланова) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Исланов Николай Ильич
Рождение ребёнка
10.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исланов Николай Ильич
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исланов Николай Ильич
Смерть
Неизвестно
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область