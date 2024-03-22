Шапошникова (Воронова) Глафира Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.03.1907 ст.
Дата смерти20.09.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1907 ст.
Бракосочетание
13.02.1930
Муж: Шапошников Николай
Рождение ребёнка
17.12.1934
Сын: Шапошников Николай Николаевич
Отец ребёнка: Шапошников Николай
Рождение ребёнка
17.12.1934
Дочь: Колесова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Шапошников Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шапошников Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Шапошников Николай
Смерть
20.09.1994
Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область