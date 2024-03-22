Шапошникова (Воронова) Глафира Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапошникова (Воронова) Глафира Ивановна

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Место рождения

Воронцово, город Чкаловск, Нижегородская область

Дата рождения

24.03.1907 ст.

Дата смерти

20.09.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1907 ст.

Отец: Воронов Иван Егорович

Мать: Воронова Анастасия Сергеевна

Воронцово, город Чкаловск, Нижегородская область
Бракосочетание
13.02.1930

Муж: Шапошников Николай

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
17.12.1934

Сын: Шапошников Николай Николаевич

Отец ребёнка: Шапошников Николай

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
17.12.1934

Дочь: Колесова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Шапошников Николай

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапошников Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Шапошников Николай

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Смерть
20.09.1994
Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
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