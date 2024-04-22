Базанова (Старкова) Ираида Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базанова (Старкова) Ираида Анатольевна

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Место рождения

Прохорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

21.04.1926

Дата смерти

15.10.1993

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.09.1654

Сын: Базанов Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Базанов Николай Алексеевич

Бабцыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение
21.04.1926

Отец: Старков Анатолий Александрович

Мать: Старкова Софья Павловна

Прохорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.11.1952

Сын: Базанов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Базанов Николай Алексеевич

Бабцыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.01.1956

Сын: Базанов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Базанов Николай Алексеевич

Бабцыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.04.1957

Дочь: Гущина Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Базанов Николай Алексеевич

Бабцыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.08.1958

Дочь: Сереброва Нина Николаевна

Отец ребёнка: Базанов Николай Алексеевич

Бабцыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.01.1960

Сын: Базанов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Базанов Николай Алексеевич

Бабцыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.08.1961

Сын: Базанов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Базанов Николай Алексеевич

Ершово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.07.1963

Дочь: Сиротина Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Базанов Николай Алексеевич

Ершово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.01.1965

Дочь: Рогозина Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Базанов Николай Алексеевич

Ершово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.12.1966

Сын: Базанов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Базанов Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Базанов Николай Алексеевич

Смерть
15.10.1993
Ерофейка, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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