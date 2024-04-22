Базанова (Старкова) Ираида Анатольевна
Место рождения
Дата рождения21.04.1926
Дата смерти15.10.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.09.1654
Сын: Базанов Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Базанов Николай Алексеевич
Рождение
21.04.1926
Рождение ребёнка
21.11.1952
Сын: Базанов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Базанов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
20.01.1956
Отец ребёнка: Базанов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
21.04.1957
Дочь: Гущина Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Базанов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
29.08.1958
Дочь: Сереброва Нина Николаевна
Отец ребёнка: Базанов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
31.01.1960
Сын: Базанов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Базанов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
06.08.1961
Сын: Базанов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Базанов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
12.07.1963
Дочь: Сиротина Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Базанов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
02.01.1965
Дочь: Рогозина Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Базанов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
18.12.1966
Сын: Базанов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Базанов Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.1993
Ерофейка, Вологодский муниципальный район, Вологодская область