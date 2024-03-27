Халитова (Абдуллина) Альмира Габдулхаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халитова (Абдуллина) Альмира Габдулхаевна

Место рождения

Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

Около 1936

Дата смерти

30.10.1987

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1936

Отец: Абдуллин Габдулхай Исмагилович

Мать: Абдуллина Хадича Шариповна

Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
30.10.1987
Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
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