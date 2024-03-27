Халитова (Абдуллина) Альмира Габдулхаевна
Место рожденияСело Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рожденияОколо 1936
Дата смерти30.10.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1936
Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
30.10.1987
Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия