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Козлов Павел Мартынович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1794 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1806
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Омского округа Еланской волости
Рождение ребёнка
1817

Сын: Козлов Лука Павлович

Мать ребёнка: Козлова ?

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Козлова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Настасья Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1844
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