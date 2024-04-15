Козлов Павел Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти1844
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1806
Из Омского округа Еланской волости
Рождение ребёнка
1817
Сын: Козлов Лука Павлович
Мать ребёнка: Козлова ?
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Козлова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1844