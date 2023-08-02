Кошелев Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1954
Дата смерти03.07.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1954
Рождение ребёнка
04.07.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
03.07.1983