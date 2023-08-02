Кошелев Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелев Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1954

Дата смерти

03.07.1983

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1954

Отец: Кошелев Иван Алексеевич

Мать: Кошелева Василиса Васильевна

Рождение ребёнка
04.07.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
03.07.1983
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