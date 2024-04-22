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Пеунков Сергей Иванович

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Место рождения

Колокуново, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

13.09.1904

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Колокуново, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пеункова Нина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пеункова Нина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пеункова Нина Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
животноводство
Место жительства
Неизвестно
Самарканд, Узбекистан
Смерть
1990
Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
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