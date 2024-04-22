Пеунков Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения13.09.1904
Дата смерти1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1904
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пеункова Нина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пеункова Нина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
животноводство
Место жительства
Неизвестно
Самарканд, Узбекистан
Смерть
1990
Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область