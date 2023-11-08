Лапшина Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лапшин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Лапшин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лапшин Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Лапшин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Лапшин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лапшин Леонид Григорьевич
Отец ребёнка: Лапшин Григорий Петрович