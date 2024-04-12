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Freund Jakob

Место рождения

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

09.03.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

Около 1835 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1860

Отец: Freund Georg Heinrich

Мать: Freund Catharina Elisabeth

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
ГИАНП 167-1-25, зап.23
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Freund Amalia

Мать ребёнка: Freund Christine

Карлсруэ/ Довсун, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.09.1886

Дочь: Freund Dorothea

Мать ребёнка: Freund Christine

Карлсруэ/ Довсун, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1890

Сын: Freund Heinrich

Мать ребёнка: Freund Christine

Карлсруэ/Довсун, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.02.1895

Дочь: Freund Екатерина

Мать ребёнка: Freund Christine

Карлсруэ/ Довсун, Ставропольский край
Рождение ребёнка
18.04.1896

Сын: Freund Иоанн

Мать ребёнка: Freund Christine

Карлсруэ/Довсун, Ставропольский край
Рождение ребёнка
10.08.1906

Сын: Freund Карл

Мать ребёнка: Freund Christine

Карлсруэ/Довсун, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Freund Christine

Смерть
Неизвестно
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