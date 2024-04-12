Freund Jakob
Место рождения
Дата рождения09.03.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1860
Отец: Freund Georg Heinrich
ГИАНП 167-1-25, зап.23
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Freund Amalia
Мать ребёнка: Freund Christine
Карлсруэ/ Довсун, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.09.1886
Дочь: Freund Dorothea
Мать ребёнка: Freund Christine
Карлсруэ/ Довсун, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1890
Сын: Freund Heinrich
Мать ребёнка: Freund Christine
Карлсруэ/Довсун, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.02.1895
Дочь: Freund Екатерина
Мать ребёнка: Freund Christine
Карлсруэ/ Довсун, Ставропольский край
Рождение ребёнка
18.04.1896
Сын: Freund Иоанн
Мать ребёнка: Freund Christine
Карлсруэ/Довсун, Ставропольский край
Рождение ребёнка
10.08.1906
Сын: Freund Карл
Мать ребёнка: Freund Christine
Карлсруэ/Довсун, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Freund Christine
Смерть
Неизвестно