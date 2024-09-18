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Федора (Федосья) Елисеевна

Место рождения

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1696

Дата смерти

После 1739

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1699 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1712 и 1719

Муж: Яков Федорович

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 107 лист. Деревня Острецево. Федор Давыдович, 41 год, и жена его Прасковья Давыдовна, 43 года. У него сын Яков, 20 лет и его жена Федосья Елисеевна, 23 года. 1719г
Рождение ребёнка
11.07.1739 ст.

Дочь: Евфимия Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Федорович

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1739
Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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