Муллабаева Айбика Тимергалиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муллабаева Айбика Тимергалиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурангулов Гибадулла Зайнулович

Рождение ребёнка
1945

Сын: Бурангулов Ильгиз Гибадуллаевич

Отец ребёнка: Бурангулов Гибадулла Зайнулович

Рождение ребёнка
1947

Сын: Бурангулов Минияр Гибадуллаевич

Отец ребёнка: Бурангулов Гибадулла Зайнулович

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Бурангулова Миннахар Гибадуллаевна

Отец ребёнка: Бурангулов Гибадулла Зайнулович

Рождение ребёнка
1951

Сын: Бурангулов Шахарияр Гибадуллаевич

Отец ребёнка: Бурангулов Гибадулла Зайнулович

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Бурангулова Файра Гибадуллаевна

Отец ребёнка: Бурангулов Гибадулла Зайнулович

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Бурангулова Гульвар Гибадуллаевна

Отец ребёнка: Бурангулов Гибадулла Зайнулович

Смерть
1994

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