Муллабаева Айбика Тимергалиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1945
Сын: Бурангулов Ильгиз Гибадуллаевич
Отец ребёнка: Бурангулов Гибадулла Зайнулович
Рождение ребёнка
1947
Сын: Бурангулов Минияр Гибадуллаевич
Отец ребёнка: Бурангулов Гибадулла Зайнулович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Бурангулова Миннахар Гибадуллаевна
Отец ребёнка: Бурангулов Гибадулла Зайнулович
Рождение ребёнка
1951
Сын: Бурангулов Шахарияр Гибадуллаевич
Отец ребёнка: Бурангулов Гибадулла Зайнулович
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Бурангулова Файра Гибадуллаевна
Отец ребёнка: Бурангулов Гибадулла Зайнулович
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Бурангулова Гульвар Гибадуллаевна
Отец ребёнка: Бурангулов Гибадулла Зайнулович
Смерть
1994