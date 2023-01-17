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Агапов Михаил

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Место рождения

Лужки, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лужки, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Около 1935

Жена: Агапова Лобанова Пелагея Егоровна

Лужки, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.12.1936

Сын: Агапов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Агапова Лобанова Пелагея Егоровна

Лужки, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.03.1938

Дочь: Попова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Агапова Лобанова Пелагея Егоровна

Лужки, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Развод
Около 1947

Жена: Агапова Лобанова Пелагея Егоровна

Лужки, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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