Агапов Михаил
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1935
Рождение ребёнка
05.12.1936
Сын: Агапов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Агапова Лобанова Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
08.03.1938
Дочь: Попова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Агапова Лобанова Пелагея Егоровна
Развод
Около 1947
Смерть
Неизвестно