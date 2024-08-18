Мельников Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Ефтей

Отец ребёнка: Мельников Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Артём

Отец ребёнка: Мельников Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельникова) Екатерина

Отец ребёнка: Мельников Григорий

Смерть
Неизвестно

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