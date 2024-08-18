Мельников Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Ефтей
Отец ребёнка: Мельников Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Артём
Отец ребёнка: Мельников Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельников Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельникова) Екатерина
Отец ребёнка: Мельников Григорий
Смерть
Неизвестно