Сафронова Марья Иоанновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михей Фатеевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Фатина) Матрона Михеевна
Отец ребёнка: Михей Фатеевич
Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно