Сафронова Марья Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова Марья Иоанновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михей Фатеевич

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Фатина) Матрона Михеевна

Отец ребёнка: Михей Фатеевич

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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