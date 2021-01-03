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Трошина Мария Дмитриевна
Трошина Мария Дмитриевна
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Место рождения
Невельск
, Невельский, Сахалинская область
Дата рождения
03.01.2021
Пол
Женский
Отец
Трошин Дмитрий Евгеньевич
1993 г.р.
Мать
Трошина (Орлова) Дарья Александровна
2001 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.2021
Отец:
Трошин Дмитрий Евгеньевич
Мать:
Трошина Дарья Александровна
Невельск
, Невельский, Сахалинская область
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