Панарин Андрей Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанарин Андрей Дементьевич

Панарин Андрей Дементьевич

avatar

Место рождения

Орловская губерния, Ливенский уезд, Ольшанская волость, д. Нижняя Большая

Дата рождения

1808

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Орловская губерния, Ливенский уезд, Ольшанская волость, д. Нижняя Большая
Рождение ребёнка
1824

Сын: Панарин Игнатий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1840
Орловская губерния, Ливенский уезд, Ольшанская волость, д. Нижняя Большая
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close