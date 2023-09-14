Панарин Андрей Дементьевич
Место рожденияОрловская губерния, Ливенский уезд, Ольшанская волость, д. Нижняя Большая
Дата рождения1808
Дата смерти1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Орловская губерния, Ливенский уезд, Ольшанская волость, д. Нижняя Большая
Рождение ребёнка
1824
Сын: Панарин Игнатий Андреевич
Смерть
1840
Орловская губерния, Ливенский уезд, Ольшанская волость, д. Нижняя Большая