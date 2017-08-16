Вольюнг (Сибирякова) Валентина Пантелеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1937
Дата смерти16.08.2017
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вольюнг Геннадий Иосифович
Отец ребёнка: Вольюнг Иосиф Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомина (Вольюнг) Надежда Иосифовна
Отец ребёнка: Вольюнг Иосиф Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вольюнг Иосиф Иосифович
Место жительства
Неизвестно
г.Дружковка
Рождение ребёнка
03.08.1966
Сын: Вольюнг Владимир Иосифович
Отец ребёнка: Вольюнг Иосиф Иосифович
Смерть
16.08.2017