Вольюнг (Сибирякова) Валентина Пантелеевна 21.01.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вольюнг (Сибирякова) Валентина Пантелеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1937

Дата смерти

16.08.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1937

Отец: Сибиряков Пантелеймон Елизарович

Мать: Сибирякова (Липустина) Анна Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вольюнг Геннадий Иосифович

Отец ребёнка: Вольюнг Иосиф Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомина (Вольюнг) Надежда Иосифовна

Отец ребёнка: Вольюнг Иосиф Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вольюнг Виктор Иосифович

Отец ребёнка: Вольюнг Иосиф Иосифович

Место жительства
Неизвестно
г.Дружковка
Рождение ребёнка
03.08.1966

Сын: Вольюнг Владимир Иосифович

Отец ребёнка: Вольюнг Иосиф Иосифович

Смерть
16.08.2017

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