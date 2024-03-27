Абдуллин Атаулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Абдулла
Мать: Абдуллина Фяридя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абдуллина Мярфуга
Рождение ребёнка
03.01.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абдуллина Мярфуга
Смерть
1976