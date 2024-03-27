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Абдуллин Атаулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Абдулла

Мать: Абдуллина Фяридя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абдуллина Мярфуга

Рождение ребёнка
03.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абдуллина Мярфуга

Смерть
1976

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