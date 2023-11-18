Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1995

Сын: Артем Марковичь

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.08.2003

Дочь: Мухаммадиева Милена Марковна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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