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Тупицын Василий Терентьевич

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Место рождения

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1808 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843 ст.

Отец: Тупицын Терентий Козьмин (Козмин)

Мать: не указана

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
1850 или 1891
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается как сын главы семьи в 9 и 10 ревизиях (ЦГАКО Ф.176, оп.2 д.1732 (л. 638) указан в военно-конной переписи 1891г. как глава домохозяйства
Смерть
Неизвестно
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