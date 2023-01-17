Тупицын Василий Терентьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1843 ст.
Отец: Тупицын Терентий Козьмин (Козмин)
Мать: не указана
Место жительства
1850 или 1891
упоминается как сын главы семьи в 9 и 10 ревизиях (ЦГАКО Ф.176, оп.2 д.1732 (л. 638) указан в военно-конной переписи 1891г. как глава домохозяйства
Смерть
Неизвестно