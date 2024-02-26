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Ксения Николаева (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1835 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Николаев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.01.1865 ст.

Дочь: Мария Михайлова (Вна)

Отец ребёнка: Михаил Николаев (Ич)

Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-G3?i=226&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Смерть
Неизвестно

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