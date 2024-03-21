Герасимов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Герасимова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
02.02.1981

Сын: Герасимов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Герасимова Вера Николаевна

Смерть
Неизвестно

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