Ведяшева Дорошенко Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведяшева Дорошенко Екатерина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1984

Отец: Дорошенко Сергей Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ведяшев Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
28.03.2006

Сын: Ведяшев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Ведяшев Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
07.09.2009

Дочь: Ведяшева Елена Андреевна

Отец ребёнка: Ведяшев Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
21.06.2018

Сын: Ведяшев Глеб Андреевич

Отец ребёнка: Ведяшев Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
05.10.2021

Сын: Ведяшев Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Ведяшев Андрей Анатольевич

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