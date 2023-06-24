Ведяшева Дорошенко Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1984
Отец: Дорошенко Сергей Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.2006
Отец ребёнка: Ведяшев Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
07.09.2009
Дочь: Ведяшева Елена Андреевна
Отец ребёнка: Ведяшев Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
21.06.2018
Отец ребёнка: Ведяшев Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
05.10.2021
Отец ребёнка: Ведяшев Андрей Анатольевич