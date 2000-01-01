Балашов Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашов Владимир Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балашов Сергей Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балашова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Балашова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Владимировна

Мать ребёнка: Балашова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балашова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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