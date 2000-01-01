Балашов Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Балашов Сергей Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балашова Анна Владимировна
Мать ребёнка: Балашова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Владимировна
Мать ребёнка: Балашова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балашова Татьяна
Смерть
Неизвестно