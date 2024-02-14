Божедомов Николай
Место рожденияЗабайкальский край, Россия
Дата рождения20.12.1929
Дата смерти26.12.1984
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1929
Отец: Божедомов Виктор Демьянович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1949
Дочь: Подкорытова (Божедомова) Татьяна
Мать ребёнка: Божедомова (Кулакова) Анна
Рождение ребёнка
31.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Божедомова (Кулакова) Анна
Смерть
26.12.1984
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно