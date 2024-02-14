Божедомов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Божедомов Николай

Место рождения

Забайкальский край, Россия

Дата рождения

20.12.1929

Дата смерти

26.12.1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1929

Отец: Божедомов Виктор Демьянович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Божедомова (Кулакова) Анна

Рождение ребёнка
10.10.1949

Дочь: Подкорытова (Божедомова) Татьяна

Мать ребёнка: Божедомова (Кулакова) Анна

Рождение ребёнка
31.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Божедомова (Кулакова) Анна

Смерть
26.12.1984
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно

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