Коренков Григорий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1907 ст.
Сын: Коренков Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Коренкова Прасковья (Параскева) Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Коренкова Прасковья (Параскева) Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Григорьевна
Мать ребёнка: Коренкова Прасковья (Параскева) Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно