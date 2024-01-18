Коренков Григорий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коренков Григорий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коренков Павел Агапиев

Мать: Коренкова Устиния Алексеевна

Рождение ребёнка
04.07.1907 ст.

Сын: Коренков Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Коренкова Прасковья (Параскева) Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Коренкова Прасковья (Параскева) Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: Коренкова Прасковья (Параскева) Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коренкова Прасковья (Параскева) Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно
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