Мурзина Олена (Алена) 1683 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзина Олена (Алена)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1683

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1705

Сын: Мурзин Алексей Иванов

Отец ребёнка: Мурзин Иван Елфимов

Рождение ребёнка
1707

Дочь: (Мурзина) Варвара Иванова

Отец ребёнка: Мурзин Иван Елфимов

Рождение ребёнка
1709

Дочь: (Мурзина) Федосья Иванова

Отец ребёнка: Мурзин Иван Елфимов

Смерть
Неизвестно

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