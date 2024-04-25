Мурзина Олена (Алена)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1683
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1705
Отец ребёнка: Мурзин Иван Елфимов
Рождение ребёнка
1707
Дочь: (Мурзина) Варвара Иванова
Отец ребёнка: Мурзин Иван Елфимов
Рождение ребёнка
1709
Дочь: (Мурзина) Федосья Иванова
Отец ребёнка: Мурзин Иван Елфимов
Смерть
Неизвестно