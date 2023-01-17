Глушаев Леонтий Никитич
Место рождения
Дата рождения11.02.1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1810 ст.
Отец: Глушаев Никита Семёнович
Мать: Глушаева ?
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: Настасья Леонидовна
Мать ребёнка: Глушаева Татьяна
Рождение ребёнка
09.11.1830 ст.
Сын: Глушаев Платон Леонтьевич
Мать ребёнка: Глушаева Татьяна
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Мать ребёнка: Глушаева Татьяна
Рождение ребёнка
23.12.1835 ст.
Мать ребёнка: Глушаева Татьяна
Рождение ребёнка
07.04.1838 ст.
Сын: Глушаев Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: Глушаева Татьяна
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Дочь: Мавра Леонидовна
Мать ребёнка: Глушаева Татьяна
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Дочь: Агафья Леонтьевна
Мать ребёнка: Глушаева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глушаева Татьяна
Смерть
Неизвестно