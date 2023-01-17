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Глушаев Леонтий Никитич

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Место рождения

Глушаевы, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

11.02.1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1810 ст.

Отец: Глушаев Никита Семёнович

Мать: Глушаева ?

Глушаевы, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: Настасья Леонидовна

Мать ребёнка: Глушаева Татьяна

Глушаевы, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1830 ст.

Сын: Глушаев Платон Леонтьевич

Мать ребёнка: Глушаева Татьяна

Глушаевы, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Сын: Глушаев Петр Леонтьевич

Мать ребёнка: Глушаева Татьяна

Глушаевы, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1835 ст.

Сын: Глушаев Ефим Леонтьевич

Мать ребёнка: Глушаева Татьяна

Глушаевы, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1838 ст.

Сын: Глушаев Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Глушаева Татьяна

Глушаевы, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Дочь: Мавра Леонидовна

Мать ребёнка: Глушаева Татьяна

Глушаевы, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Дочь: Агафья Леонтьевна

Мать ребёнка: Глушаева Татьяна

Глушаевы, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушаева Матрона Харламовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушаева Татьяна

Смерть
Неизвестно
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