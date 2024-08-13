Титов Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Сын: Титов Петр Иванович
Мать ребёнка: Титова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: (Титова) Федосья Петровна
Мать ребёнка: Титова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Титов Фатей Иванович
Мать ребёнка: Титова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Титов Лука Петрович
Мать ребёнка: Титова Евдокия