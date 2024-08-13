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Титов Иван Иванович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1775

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Титов Иван Иванович

Мать: Титова (Фурсова) Анна Ананьевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802

Сын: Титов Петр Иванович

Мать ребёнка: Титова Евдокия

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: (Титова) Федосья Петровна

Мать ребёнка: Титова Евдокия

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Титов Фатей Иванович

Мать ребёнка: Титова Евдокия

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Титов Лука Петрович

Мать ребёнка: Титова Евдокия

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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