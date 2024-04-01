Коновалов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалов Василий

Коновалов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Виктор

Мать ребёнка: Коновалова (Мишина) Анастасия Иванчева Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Васильевич

Мать ребёнка: Коновалова (Мишина) Анастасия Иванчева Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонтьева (Коновалова) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Коновалова (Мишина) Анастасия Иванчева Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коновалова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Коновалова (Мишина) Анастасия Иванчева Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно

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