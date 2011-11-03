Горохов Владимир Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохов Владимир Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1941

Дата смерти

03.11.2011

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1941

Отец: Горохов Анатолий Андреевич

Мать: Горохова (Новикова) Анна Сергеевна

Источник: myheritage.com
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.11.2011
Источник: myheritage.com
Похороны
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

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