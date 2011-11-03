Горохов Владимир Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1941
Дата смерти03.11.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1941
Источник: myheritage.com
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.11.2011
Источник: myheritage.com
Похороны
Неизвестно