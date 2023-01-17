Миронова Матрена Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741
Дата смерти1790
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: Иван Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Матрона Лаврентьевна
Отец ребёнка: Миронов Лаврентий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Марфа Лаврентьевна
Отец ребёнка: Миронов Лаврентий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Миронов Варфоломей Лаврентиевич
Отец ребёнка: Миронов Лаврентий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Евдокия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Миронов Лаврентий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Миронов Иван Лаврентиевич
Отец ребёнка: Миронов Лаврентий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Степанида Лаврентьевна
Отец ребёнка: Миронов Лаврентий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Миронов Григорий Лаврентиевич
Отец ребёнка: Миронов Лаврентий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Марья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Миронов Лаврентий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1790