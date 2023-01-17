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Миронова Матрена Ивановна

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Место рождения

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Иван Афанасьевич

Мать: не указана

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Матрона Лаврентьевна

Отец ребёнка: Миронов Лаврентий Петрович

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Марфа Лаврентьевна

Отец ребёнка: Миронов Лаврентий Петрович

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Миронов Варфоломей Лаврентиевич

Отец ребёнка: Миронов Лаврентий Петрович

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Евдокия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Миронов Лаврентий Петрович

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Миронов Иван Лаврентиевич

Отец ребёнка: Миронов Лаврентий Петрович

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Степанида Лаврентьевна

Отец ребёнка: Миронов Лаврентий Петрович

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Миронов Григорий Лаврентиевич

Отец ребёнка: Миронов Лаврентий Петрович

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Марья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Миронов Лаврентий Петрович

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Лаврентий Петрович

Смерть
1790
Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
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