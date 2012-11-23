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Овчинников Владимир Андреевич
Овчинников Владимир Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.11.2012
Пол
Мужской
Отец
Овчинников Андрей Владимирович
1977 г.р.
Мать
Плотникова Федорова Галина
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.2012
Отец:
Овчинников Андрей Владимирович
Мать:
Плотникова Федорова Галина
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