Сафоян Гёзал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1986
Дочь: Боташева Алла Самандовна
Отец ребёнка: Сафоян Саманд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафоян Лусине Самандовна
Отец ребёнка: Сафоян Саманд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Расоян Анна Самандовна
Отец ребёнка: Сафоян Саманд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садоян Маринэ Самандовна
Отец ребёнка: Сафоян Саманд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сафоян Саманд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сафоян Саманд