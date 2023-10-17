Сафоян Гёзал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафоян Гёзал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1986

Дочь: Боташева Алла Самандовна

Отец ребёнка: Сафоян Саманд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафоян Лусине Самандовна

Отец ребёнка: Сафоян Саманд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Расоян Анна Самандовна

Отец ребёнка: Сафоян Саманд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садоян Маринэ Самандовна

Отец ребёнка: Сафоян Саманд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафоян Юра Самандович

Отец ребёнка: Сафоян Саманд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафоян Титал Самандович

Отец ребёнка: Сафоян Саманд

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