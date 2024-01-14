Овсянникова Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.02.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мюльмайер Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: отец Марцохи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овсянникова Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Мюльмайер Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мюльмайер Виктор
Смерть
Неизвестно