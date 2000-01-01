Новикова Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Слесарев Петр
Мать: Слесарева Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Галина Александровна
Отец ребёнка: Новиков Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скуратова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Саламатин Николай Прокофьевич