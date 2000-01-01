Новикова Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовикова Александра Петровна

Новикова Александра Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слесарев Петр

Мать: Слесарева Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Галина Александровна

Отец ребёнка: Новиков Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саламатин Николай Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скуратова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Саламатин Николай Прокофьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close