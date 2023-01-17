Коновалов Демьян Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.
Бракосочетание
09.09.1901 ст.
Шешминская Крепость, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.06.1905 ст.
Сын: Коновалов Пётр Демьянович
Мать ребёнка: Коновалова Мария Филатовна / Феофилактовна
Смерть
Неизвестно