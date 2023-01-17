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Коновалов Демьян Михайлович

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Место рождения

Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.

Отец: Коновалов Михаил Васильевич

Мать: Коновалова Степанида Антоновна

Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.09.1901 ст.

Жена: Коновалова Мария Филатовна / Феофилактовна

Шешминская Крепость, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.06.1905 ст.

Сын: Коновалов Пётр Демьянович

Мать ребёнка: Коновалова Мария Филатовна / Феофилактовна

Смерть
Неизвестно
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