Кононова, Литвинова (Мотягина) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мотягин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Борис
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Литвинов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Литвинов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Литвинов Анатолий
Смерть
Неизвестно