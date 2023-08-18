Кононова, Литвинова (Мотягина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова, Литвинова (Мотягина) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мотягин Иван

Мать: Мотягина (Часовникова) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Борис

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвинов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвинов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Анатолий

Смерть
Неизвестно

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