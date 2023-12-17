Гайдашев Евгений Матвеевич
Место рожденияНижний хутор
Дата рождения1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.11.1890 ст.
с. Успенское (Нижний хутор)
Рождение ребёнка
04.09.1892 ст.
Мать ребёнка: Гайдашева Елена 3 Кузьминична
Нижний хутор
Рождение ребёнка
22.09.1894 ст.
Сын: Гайдашев Тихон 1 Евгеньевич
Мать ребёнка: Гайдашева Елена 3 Кузьминична
Нижний хутор
Рождение ребёнка
29.05.1897 ст.
Сын: Гайдашев Тихон 2 Евгеньевич
Мать ребёнка: Гайдашева Елена 3 Кузьминична
Нижний хутор
Рождение ребёнка
05.12.1899 ст.
Дочь: Екатерина Евгеньевна
Мать ребёнка: Гайдашева Елена 3 Кузьминична
Нижний хутор
Смерть
Неизвестно