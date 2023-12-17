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Гайдашев Евгений Матвеевич

Место рождения

Нижний хутор

Дата рождения

1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний хутор
Бракосочетание
21.11.1890 ст.

Жена: Гайдашева Елена 3 Кузьминична

с. Успенское (Нижний хутор)
Рождение ребёнка
04.09.1892 ст.

Сын: Гайдашев Иван Евгеньевич

Мать ребёнка: Гайдашева Елена 3 Кузьминична

Нижний хутор
Рождение ребёнка
22.09.1894 ст.

Сын: Гайдашев Тихон 1 Евгеньевич

Мать ребёнка: Гайдашева Елена 3 Кузьминична

Нижний хутор
Рождение ребёнка
29.05.1897 ст.

Сын: Гайдашев Тихон 2 Евгеньевич

Мать ребёнка: Гайдашева Елена 3 Кузьминична

Нижний хутор
Рождение ребёнка
05.12.1899 ст.

Дочь: Екатерина Евгеньевна

Мать ребёнка: Гайдашева Елена 3 Кузьминична

Нижний хутор
Смерть
Неизвестно
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