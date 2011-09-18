Горбунова-Иванова (Михайлова) Екатерина Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1938
Дата смерти18.09.2011
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарева (Иванова) Любовь Викторовна
Отец ребёнка: Иванов Виктор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1955
Сын: Горбунов Александр Вячеславович
Отец ребёнка: Горбунов Вячеслав Афанасьевич
Бракосочетание
1959
Рождение ребёнка
22.09.1959
Сын: Иванов Анатолий Викторович
Отец ребёнка: Иванов Виктор Петрович
Смерть
18.09.2011