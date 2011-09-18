Горбунова-Иванова (Михайлова) Екатерина Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунова-Иванова (Михайлова) Екатерина Евстафьевна

Горбунова-Иванова (Михайлова) Екатерина Евстафьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1938

Дата смерти

18.09.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1938

Отец: Михайлов Евстафий Михайлович

Мать: Кропачева (Детдом) Валентина Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарева (Иванова) Любовь Викторовна

Отец ребёнка: Иванов Виктор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.12.1955

Сын: Горбунов Александр Вячеславович

Отец ребёнка: Горбунов Вячеслав Афанасьевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1959

Муж: Иванов Виктор Петрович

Рождение ребёнка
22.09.1959

Сын: Иванов Анатолий Викторович

Отец ребёнка: Иванов Виктор Петрович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
18.09.2011

Мы используем куки для улучшения работы сайта.