Сайковский ?
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
преподавал географию в школе
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сайковская (Новикова) Антонина Гавриловна
Рождение ребёнка
1957
Сын: Сайковский Николай
Мать ребёнка: Сайковская (Новикова) Антонина Гавриловна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: отравление газом