Сайковский ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСайковский ?

Сайковский ?

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сайковская (Новикова) Антонина Гавриловна

Работа или профессия
Неизвестно
преподавал географию в школе
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сайковская (Новикова) Антонина Гавриловна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Сайковский Николай

Мать ребёнка: Сайковская (Новикова) Антонина Гавриловна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: отравление газом

Мы используем куки для улучшения работы сайта.