Острикова (Вострикова) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Острикова (Вострикова) Вера Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1930

Дата смерти

25.05.2021

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1930

Отец: Востриков Василий Герасимович

Мать: Вострикова Василиса Александровна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Остриков Виктор Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.09.1952

Сын: Остриков Петр Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Острикова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучеренко Семён Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
птичница, учетчица в к-зе им. Дзержинского
Место жительства
Неизвестно
Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
25.05.2021
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