Острикова (Вострикова) Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1930
Дата смерти25.05.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1930
Рождение ребёнка
1947
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.09.1952
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Острикова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
птичница, учетчица в к-зе им. Дзержинского
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.05.2021