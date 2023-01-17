Харланова Прасковья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Харланов Алексей Федорович
Отец ребёнка: Харланов Федор Сидорович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Харланова Марина Федоровна
Отец ребёнка: Харланов Федор Сидорович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Харланова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Харланов Федор Сидорович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Харланов Федор Сидорович
Викторовка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно