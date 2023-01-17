Харланова Прасковья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харланова Прасковья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Харланов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Харланов Федор Сидорович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Харланова Марина Федоровна

Отец ребёнка: Харланов Федор Сидорович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Харланова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Харланов Федор Сидорович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Харланов Глеб Федорович

Отец ребёнка: Харланов Федор Сидорович

Викторовка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харланов Федор Сидорович

Смерть
Неизвестно
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