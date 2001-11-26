Цехановская (Аверина) Анна Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения14.03.1924
Дата смерти26.11.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1924
Бракосочетание
15.04.1947
Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
10.06.1948
Дочь: Севастьянова Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Севастьянов Борис Акимович
Салтыковка Балашихинский район Московской области
Бракосочетание
27.05.1960
Смерть
26.11.2001