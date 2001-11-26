Цехановская (Аверина) Анна Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цехановская (Аверина) Анна Прокофьевна

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Место рождения

Мары, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

14.03.1924

Дата смерти

26.11.2001

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1924

Отец: Аверин Прокофий Матвеевич

Мать: Аверина Анастасия Ивановна

Мары, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
15.04.1947

Муж: Севастьянов Борис Акимович

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
10.06.1948

Дочь: Севастьянова Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Севастьянов Борис Акимович

Салтыковка Балашихинский район Московской области
Бракосочетание
27.05.1960

Муж: Цехановский Эдуард Брониславович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.11.2001
Москва, город федерального значения Москва
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