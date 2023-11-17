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Кирей Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1895

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Афанасий Васильевич

Мать: Мавра

Бракосочетание
1857

Жена: Матрона Петрова

Угриново, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
ОН ВТОРЫМ БРАКОМ
Рождение ребёнка
1871

Сын: Василий Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Давид Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Петрова

Место жительства
Неизвестно
Угриново, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1895
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