Кирей Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Афанасий Васильевич
Мать: Мавра
Бракосочетание
1857
Жена: Матрона Петрова
ОН ВТОРЫМ БРАКОМ
Рождение ребёнка
1871
Сын: Василий Кириллович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Давид Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Петрова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1895