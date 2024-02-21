Дубровина (Перина) Наталья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровина (Перина) Наталья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Перин Петр Ананьин

Мать: Перина (Ушакова) Дарья Борисова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубровин Никифор Ефимов

Рождение ребёнка
1774

Сын: Дубровин Гордей Никифоров

Отец ребёнка: Дубровин Никифор Ефимов

Тазовская, Кунгурский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Дубровина Фекла Никифорова

Отец ребёнка: Дубровин Никифор Ефимов

Тазовская, Кунгурский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Дубровина Марья Никифорова

Отец ребёнка: Дубровин Никифор Ефимов

Тазовская, Кунгурский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Дубровин Егор Никифоров

Отец ребёнка: Дубровин Никифор Ефимов

Тазовская, Кунгурский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Дубровина Маремьяна Никифорова

Отец ребёнка: Дубровин Никифор Ефимов

Тазовская, Кунгурский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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