Дубровина (Перина) Наталья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Сын: Дубровин Гордей Никифоров
Отец ребёнка: Дубровин Никифор Ефимов
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Дубровина Фекла Никифорова
Отец ребёнка: Дубровин Никифор Ефимов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Дубровина Марья Никифорова
Отец ребёнка: Дубровин Никифор Ефимов
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Дубровин Никифор Ефимов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Дубровина Маремьяна Никифорова
Отец ребёнка: Дубровин Никифор Ефимов
Смерть
Неизвестно