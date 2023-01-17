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Смирнов Василий Осипович

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Место рождения

Бабенки, Кимрский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Около 1938

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Смирнов Осип Никитич

Мать: Смирнова Ирина Алексеевна

Бабенки, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Вахромова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Дмитриевна

Барановская, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.09.1895 ст.

Дочь: Бодунова Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Дмитриевна

Барановская, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.05.1899 ст.

Сын: Смирнов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Дмитриевна

Барановская, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.05.1904 ст.

Сын: Смирнов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Дмитриевна

Барановская, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.10.1909 ст.

Сын: Смирнов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Дмитриевна

Барановская, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Татьяна Дмитриевна

Смерть
Около 1938
Москва, город федерального значения Москва
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