Смирнов Василий Осипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиОколо 1938
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Смирнов Осип Никитич
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Вахромова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.09.1895 ст.
Дочь: Бодунова Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.05.1899 ст.
Сын: Смирнов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.05.1904 ст.
Сын: Смирнов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.10.1909 ст.
Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1938
Москва, город федерального значения Москва