Матвеев Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения05.03.1911
Дата смертиПосле 01.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1911
Отец: Матвеев Сергей
Мать: Матвеева Федосья
В свидетельстве о заключении брака I-ТД №346701 д Миново - ОШИБОЧНО
Бракосочетание
10.12.1937
Мценск, город Мценск, Орловская область
Свидетельство о заключении брака I-ТД №346701
Рождение ребёнка
29.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матвеева Марина Александровна
Военная служба
С 1939 по 1940
Участник Финской войны
Смерть
После 01.12.1943
Причина смерти: На войне