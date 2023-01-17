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Матвеев Иван Сергеевич

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Место рождения

Бабенково Второе, Мценский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

05.03.1911

Дата смерти

После 01.12.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1911

Отец: Матвеев Сергей

Мать: Матвеева Федосья

Бабенково Второе, Мценский муниципальный район, Орловская область
В свидетельстве о заключении брака I-ТД №346701 д Миново - ОШИБОЧНО
Бракосочетание
10.12.1937

Жена: Матвеева Марина Александровна

Мценск, город Мценск, Орловская область
Свидетельство о заключении брака I-ТД №346701
Рождение ребёнка
29.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеева Марина Александровна

Военная служба
С 1939 по 1940
Участник Финской войны
Смерть
После 01.12.1943
Причина смерти: На войне
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