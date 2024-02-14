Руснак Иван
Место рожденияАнаньев, Одесская область, Украина
Дата рождения1924
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Руснак Антонина Кир
Военная служба
Неизвестно
Руснак Иван Никитович Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1924 Место рождения: Украинская ССР, Одесская обл., Ананьевский р-н Дата призыва: 02.04.1944 Ананьевский РВК, Укра... Показать все
Смерть
1945