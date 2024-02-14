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Руснак Иван

Место рождения

Ананьев, Одесская область, Украина

Дата рождения

1924

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Русначенко Никита Лукьянович

Мать: Русначенко (Ганул) Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руснак Антонина Кир

Военная служба
Неизвестно
Руснак Иван Никитович Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1924 Место рождения: Украинская ССР, Одесская обл., Ананьевский р-н Дата призыва: 02.04.1944 Ананьевский РВК, Укра... Показать все
Смерть
1945

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