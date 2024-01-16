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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1865
Сын: Летовальцев Сергей Антонович
Отец ребёнка: Летовальцев Антон
Рождение ребёнка
1876
Сын: Летовальцев Андрей Антонович
Отец ребёнка: Летовальцев Антон
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Параскева Антоновна
Отец ребёнка: Летовальцев Антон
Смерть
Неизвестно